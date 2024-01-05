Великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранца
Жительница Великих Лук фиктивно зарегистрировала гражданина Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ноябре прошлого года в квартире дома Великих Лук 47-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Белоруссии без фактического его пребывания по месту регистрации.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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