Великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранца

13:46, 05 января 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук фиктивно зарегистрировала гражданина Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре прошлого года в квартире дома Великих Лук 47-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Белоруссии без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.