Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Пушкиногорском районе
Столкновение автомобилей Kia Picanto и Nissan произошло на 392-м километре трассы P-23 в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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