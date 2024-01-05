Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Пушкиногорском районе

14:21, 05 января 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Kia Picanto и Nissan произошло на 392-м километре трассы P-23 в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.