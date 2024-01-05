Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике

16:06, 05 января 2024, ПАИ

Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике в деревне Гоголево Локнянского района сегодня, 5 января.

Театральное представление возле новогодней ёлки представили гостям в деревенском Доме культуры. Все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, а также в квесте, который был посвящён зимним чудесам.

Перед гостями праздника выступают фольклорные коллективы.

Помимо этого, на празднике пройдут святочные гадания и колядования. Ну а в завершении праздника все желающие смогут принять участие в играх у новогоднего костра.

Завершится мероприятие в 17:30.