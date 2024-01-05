Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике

Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике в деревне Гоголево Локнянского района сегодня, 5 января.

Фото здесь и далее: ПАИ

Театральное представление возле новогодней ёлки представили гостям в деревенском Доме культуры. Все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, а также в квесте, который был посвящён зимним чудесам.

Перед гостями праздника выступают фольклорные коллективы.

Помимо этого, на празднике пройдут святочные гадания и колядования. Ну а в завершении праздника все желающие смогут принять участие в играх у новогоднего костра.

Завершится мероприятие в 17:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2024

Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике
05 января 2024

Показы спектакля «Мальчик у Христа на ёлке» пройдут в Псковском театре кукол 8 января
04 января 2024

Концерт «Новогодний калейдоскоп» проходит в Псковском музее
04 января 2024

Новую тематическую экскурсию презентовали в Псковском музее
04 января 2024

Музей «Пушкинская деревня» приглашает псковичей на театрализованную фольклорную программу
04 января 2024

Бал «Танцуют все!» прошёл в Пскове
03 января 2024

Псковичи стали лауреатами Всероссийского конкурса-форума «Кларини ХХI века»
03 января 2024

«Зимние вечера» проходят в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...