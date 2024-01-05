Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике
Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике в деревне Гоголево Локнянского района сегодня, 5 января.
Театральное представление возле новогодней ёлки представили гостям в деревенском Доме культуры. Все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, а также в квесте, который был посвящён зимним чудесам.
Перед гостями праздника выступают фольклорные коллективы.
Помимо этого, на празднике пройдут святочные гадания и колядования. Ну а в завершении праздника все желающие смогут принять участие в играх у новогоднего костра.
Завершится мероприятие в 17:30.
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