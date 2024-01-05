Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Куда пойти: афиша праздничных событий на 6 января

Новогодние и рождественские каникулы продолжаются, и Пскове есть несколько площадок, куда стоит сходить, отдохнуть, повеселиться и заодно научиться полезным вещам. Публикуем афишу мероприятий на субботу, 6 января.

В Доме офицеров в 17:00 начнется театрализованный хореографический спектакль «Ночь перед Рождеством».

В Псковском Кремле в 19 часов начнется театрализованная программа «Звездочет».

«Вертеп: рождественский спектакль» ждет гостей в Поганкиных палатах в 13, 15 и 17 часов. А в главном здании Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7) в 12 часов будут работать интерактивные творческие площадки рождественской традиции для родителей с детьми в рамках акции «Рождество – семейный праздник»

Мастер-класс по изготовлению изразца «Изразца ковёр цветной» начнется в Дворах Постникова в 14 и 16 часов.

Все желающие могут записаться на обзорную экскурсию по Пскову (кроме Кремля), место и время сбора – 16 часов в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, 7.

Псковский областной центр народного творчества приглашает гостей и жителей Пскова на новогодние мероприятия. В субботу в 13 часов здесь пройдут два мастер-класса - по созданию снеговика из флиса и по живописи «Уютная зима».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2024

Куда пойти: афиша праздничных событий на 6 января
05 января 2024

Завершена реставрация одного из самых больших храмов Псковской области
05 января 2024

Фольклорный праздник «Святки» проходит в Полистовском заповеднике
05 января 2024

Показы спектакля «Мальчик у Христа на ёлке» пройдут в Псковском театре кукол 8 января
04 января 2024

Концерт «Новогодний калейдоскоп» проходит в Псковском музее
04 января 2024

Новую тематическую экскурсию презентовали в Псковском музее
04 января 2024

Музей «Пушкинская деревня» приглашает псковичей на театрализованную фольклорную программу
04 января 2024

Бал «Танцуют все!» прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...