Куда пойти: афиша праздничных событий на 6 января

21:32, 05 января 2024, ПАИ

Новогодние и рождественские каникулы продолжаются, и Пскове есть несколько площадок, куда стоит сходить, отдохнуть, повеселиться и заодно научиться полезным вещам. Публикуем афишу мероприятий на субботу, 6 января.

В Доме офицеров в 17:00 начнется театрализованный хореографический спектакль «Ночь перед Рождеством».

В Псковском Кремле в 19 часов начнется театрализованная программа «Звездочет».

«Вертеп: рождественский спектакль» ждет гостей в Поганкиных палатах в 13, 15 и 17 часов. А в главном здании Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7) в 12 часов будут работать интерактивные творческие площадки рождественской традиции для родителей с детьми в рамках акции «Рождество – семейный праздник»

Мастер-класс по изготовлению изразца «Изразца ковёр цветной» начнется в Дворах Постникова в 14 и 16 часов.

Все желающие могут записаться на обзорную экскурсию по Пскову (кроме Кремля), место и время сбора – 16 часов в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, 7.

Псковский областной центр народного творчества приглашает гостей и жителей Пскова на новогодние мероприятия. В субботу в 13 часов здесь пройдут два мастер-класса - по созданию снеговика из флиса и по живописи «Уютная зима».