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Общество

С семью военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих погибли в зоне СВО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли младший сержант Андрей Береснев, младший сержант Станислав Запорожец, ефрейтор Александр Бегаев, гвардии рядовой Александр Антонов, гвардии рядовой Павел Пуздрин, гвардии рядовой Сергей Фёдоров, рядовой Евгений Ефимов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь и поддержку», – сказал губернатор.

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