Первенство по лыжным гонкам прошло в Невеле

16:10, 06 января 2024, ПАИ

Первенство Невеля по лыжным гонкам прошло на трассе в районе Алунтьевских гор, сообщает газета «Невельский вестник».

В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из Великих Лук, Пскова, Себежа, Струг Красных, Острова, Красногородска, Печор, Нелидова, Западной Двины, Торопца, Андриаполя. Самым младшим лыжникам исполнилось 7 лет.

Всего состоялось 10 забегов, в каждом участвовала своя возрастная группа. В программе был и фитнес-забег, то есть участвовать могли все желающие, независимо от подготовки.

«Всё организовано отлично, на высоком уровне. Отличная трасса, понятные схемы и разметки. Спасибо организаторам за такие соревнования. Мы не впервые приезжаем в Невель на эти соревнования и каждый раз приятно удивлены, как здесь грамотно и здорово всё организовано», – поделился своим впечатлением о проведении соревнований директор спортивного клуба «Западная Двина» Сергей Киян.