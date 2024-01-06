Приказные палаты в Пскове закроются для посещения завтра
Выставочный зал Приказной палаты в Пскове будет закрыт для посещения 7 января с 13:00 до 14:00, сообщается в телеграм-канале Псковского музея-заповедника.
Выставка на втором этаже продолжит свою работу с 14:00 до 17:30.
«Приносим извинения за неудобства», – написали в учреждении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 января 2024
Семейное кафе «Соль» лидирует в номинации «Открытие» в рамках премии «Народное признание»
06 января 2024
С семью военнослужащими простились в Псковской области
05 января 2024
Более шести тысяч голосов отдано за номинантов «Народного признания» за неделю голосования