Приказные палаты в Пскове закроются для посещения завтра

17:40, 06 января 2024, ПАИ

Выставочный зал Приказной палаты в Пскове будет закрыт для посещения 7 января с 13:00 до 14:00, сообщается в телеграм-канале Псковского музея-заповедника.

Выставка на втором этаже продолжит свою работу с 14:00 до 17:30.

«Приносим извинения за неудобства», – написали в учреждении.