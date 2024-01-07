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Происшествия

В Псковской области за сутки один человек погиб при пожаре из-за неосторожного обращения с огнём

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В Псковской области за сутки один человек погиб при пожаре из-за неосторожного обращения с огнём. Фото: ПАИ

6 января в 02:16 в деревне Выбор Новоржевского района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования внутри дома.

В 03:01 в деревне Лютые Болоты Порховского района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 14:48 в Невеле автомобиль ВАЗ-212140 2003 года выпуска загорелся изнутри. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки внутри салона.

В 16:01 на улице Луговой в Пустошке в надворной постройке сгорела кровля по всей площади. Предварительная причина возгорания – неисправность печной трубы.

В 17:18 в деревне Ершово Псковского района в надворной постройке загорелись стена и потолочное перекрытие. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные смогли спасти хозяйственную постройку.

В 21:55 в деревне Рубанково Невельского сгорел жилой дом. При ликвидации пожара было обнаружено тело 68-летней женщины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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