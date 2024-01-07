Михаил Ведерников: Нацпроект «Образование» даёт принципиально новые возможности для развития талантов

17:24, 07 января 2024, ПАИ

Президентский нацпроект «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, даёт принципиально новые возможности для самореализации и развития талантов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Он отметил, что одним из крупных проектов стало создание Центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Для центра было закуплено высокотехнологичное оборудование на сумму 225 миллионов рублей.

Губернатор также подчеркнул, что Центр является уникальной площадкой реализации дистанционных программ для обучающихся всего региона и проведения профильных смен для одарённых детей.

Кроме того, в рамках нацпроекта были построены четыре новых школы. В том числе в этом году в Великих Луках открылся инженерно-экономический лицей, в Пскове – гимназия №29, где дети не только обучаются, но и могут посещать бассейн, школьный кванториум, творческие лаборатории и многое другое.