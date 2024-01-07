Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Красногородске

23:27, 07 января 2024, ПАИ

Рождественский благотворительный концерт прошёл в Красногородске, вырученные средства направят на поддержку участников СВО, сообщает газета «Заря».

Зрителям концерта удалось собрать 10 400 рублей.

«Праздничный рождественский вечер «Искры волшебства» был наполнен добротой и светлыми улыбками, а ещё волшебными сюрпризами. Ведь вместе с ведущими Ниной Колесниковой и Надеждой Петровой концерт провели Дед Мороз (Александр Егоров) и волшебная фея (Ирина Сидорова). В зале собрались взрослые и дети. Все были рады побывать на празднике, в репертуаре артистов прозвучали знакомые всем песни – «Звенит январская вьюга», «Метель метëт», «А снег идёт», «Синий иней», а танцами зрителей порадовали детские и взрослый танцевальные коллективы Светланы Ильиной («Смородина» и «Импульс») и Татьяны Алексеевой («Энергия»)», – рассказали в газете.

Отмечается, что это не первое подобное мероприятие в Красногородске. Так, в ноябре в рамках благотворительного концерта, приуроченного ко Дню матери, жители посёлка собрали для бойцов СВО более 20 тысяч рублей.