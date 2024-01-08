Бабий праздник наступил по народному календарю

10:01, 08 января 2024, ПАИ

День повитух наступил по народному календарю сегодня, 8 января. В этот день на Руси отмечали праздник каш, или бабий праздник, сообщает calend.ru.

Тогда женщины брали детей и шли к повитухам, которые помогали им во время родов, а те угощали их кашей. Именно так на Руси появился обычай: женщины с заранее испечёнными пирогами приходили в церковь, чтобы преподнести их Богородице.

Повивальная бабка, или повитуха, пользовались почтением и уважением. Её называли так, потому что она умела правильно свить пелёнки для родившегося малыша.

Кроме того, в этот день имелись и свои приметы. Если утром кричали синицы – будет мороз к вечеру, а если галдят вороны – ожидаются снегопад и метель. А подрумянившаяся в печи каша означала то, что будет идти обильный снег. Также жители полагали, что если будет ясная погода, то будет хороший урожай проса.

Помимо прочего, с этого дня начинались гадания.