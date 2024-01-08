Пожарные спасли жилой дом в Порховском районе

14:35, 08 января 2024, ПАИ

Возгорание в котельной жилого дома произошло на улице Красноармейская Слобода в деревне Попадинка в Порховском районе сегодня, 8 января. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате пожара повреждены стена и крыша на площади 3 квадратных метра.

Благодаря действиям пожарных спасён дом.

Предварительной причиной возгорания названа неисправность дымохода отопительного котла.