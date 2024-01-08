Пожарные спасли жилой дом в Порховском районе
Возгорание в котельной жилого дома произошло на улице Красноармейская Слобода в деревне Попадинка в Порховском районе сегодня, 8 января. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате пожара повреждены стена и крыша на площади 3 квадратных метра.
Благодаря действиям пожарных спасён дом.
Предварительной причиной возгорания названа неисправность дымохода отопительного котла.
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