Резкое потепление прогнозируется 9 января в Псковской области
Облачная погода с прояснениями ожидается 9 января на территории Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.
В некоторых районах пройдут небольшие осадки: ночью – снег, днём – мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер северо-западного и западного направлений со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днём – от -1 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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