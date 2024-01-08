Резкое потепление прогнозируется 9 января в Псковской области

15:52, 08 января 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается 9 января на территории Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

В некоторых районах пройдут небольшие осадки: ночью – снег, днём – мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северо-западного и западного направлений со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днём – от -1 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.