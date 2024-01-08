«Кот-батон» и «Гусь-обнимусь» стали самыми популярными новогодними желаниями псковских детей

17:57, 08 января 2024, ПАИ

В рамках акции «Стань Дедом Морозом» исполнены желания 300 детей из интернатов и малообеспеченных семей Псковской области, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя председателя регионального отделения Детского фонда Юлию Колесову.

Акция организована сотрудниками регионального отделения Российского детского фонда при содействии жителей региона, а также сотрудников бюджетных и коммерческих организаций.

Сообщается, что одними из самых популярных детских желаний стали мягкие игрушки, такие как «Кот-батон» и «Гусь-обнимусь».

Чтобы принять участие в акции, дети должны были своими руками сделать новогоднюю открытку и написать на ней своё желание. Сотрудники Детского фонда размещали их в социальных сетях, приглашая любого желающего стать Дедом Морозом и исполнить мечту конкретного ребёнка. Желающих стать добрыми волшебниками оказалось так много, что детские открытки находили благотворителей в считаные минуты.

Напомним, региональное отделение «Движения первых» в преддверии Нового года запустило в Псковской области всероссийскую акцию «Ёлка желаний», которая продлится до 28 февраля 2024 года.

Акция традиционно проходит в двух форматах. В офлайне новогодние деревья с желаниями участников проекта установили в офисах организаций-партнёров и на площадках крупных мероприятий. Онлайн на сайте елкажеланий.рф можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.