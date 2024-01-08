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Общество

Победителя конкурса на лучшее украшение дома и придомового участка определили в Гдове

Победителя конкурса на лучшее украшение дома и придомового участка определили в Гдове, сообщает газета «Гдовская заря».

Победителя конкурса на лучшее украшение дома и придомового участка определили в Гдове. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Им стала Марина Кулешова. «Восторг и восхищение вызывает яркий и очень стильный участок у двухэтажного дома на улице Богданова. Марина уже не первый год принимает участие в конкурсе – и всегда успешно. Поздравляем!» – написали в газете.

Отмечается, что победительница конкурса получила денежный приз.

Напомним, конкурс проходил в предновогодние дни и был организован администрацией Гдова.

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