В «Михайловском» восстановили старинный ткацкий стан

09:50, 09 января 2024, ПАИ

Восстановленный ткацкий стан появился в Доме мельника, в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово», сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского музея-заповедника «Михайловское».

Остов станка много лет стоял в музейном комплексе, и совсем недавно его удалось дополнить недостающими деталями. Прежде чем взяться за ремонт ткацкого стана, музейщики обустроили похожий у себя дома, досконально разобрались в его устройстве, научились заправлять его и ткать нехитрые изделия для домашнего обихода.

Сейчас сотрудники Пушкинского заповедника, работающие по программе «Народная культура», осваивают новое для себя ремесло. В их планах — создать к очередному «высокому сезону» соответствующий мастер-класс. Если всё пойдёт как задумано, новую разработку презентуют в рамках празднования Международного дня музеев 18 мая. Для того чтобы максимально ярко представить гостям музея это старинное крестьянское искусство, в Бугрово уже собрали небольшую, но очень выразительную коллекцию старинных домотканых вещей. «Наши сотрудники принесли в Дом мельника полотенца, дорожки, другие вещи из «бабушкиного наследства», — рассказали в «Михайловском».