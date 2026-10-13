Творческая встреча с Камилем Хардиным пройдёт в Пскове 21 октября

13:04, 13 октября 2026, ПАИ

Творческая встреча с актёром труппы Псковского театра драмы Камилем Хардиным пройдёт 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

«Театр устроен так, что между зрителем и артистом всегда есть граница. Это, несомненно, диалог, но артист говорит с нами голосом своего персонажа, идеями автора и режиссера. А ведь хочется услышать и самого актера, узнать его мысли, стремления, мечты, просто узнать его. Мы продолжаем наш новый проект, который дарит зрителям такую возможность», – отметили в театре.



Как играть главные роли в театре, сниматься в кино, открыть свой авторский актерский курс, ставить спектакли, снимать короткометражки, стать номинантом «Золотой маски», бизнесменом, отцом – и быть счастливым. Об этом – на творческой встрече с артистом, которая состоится 21 октября в Новом зале театра.



Билеты на сайте театра.