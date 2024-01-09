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Публикуем лидеров голосования премии «Народное признание» по данным на 9 января

Стали известны лидеры голосования Первой общественной премии «Народное признание – 2023» по данным на 9 января. С 28 декабря за соискателей проголосовало более шести тысяч человек.

Фото: ПАИ

В частности, в номинации «Открытие» лидирующую позицию продолжает занимать семейное кафе «Соль», открывшееся в Борисовичах. За этого номинанта уже проголосовало 1120 человек (около 17%).

В номинации «Наша марка» также на ведущей позиции остаётся продукция из мастерской «Изборский пряник», которая набирает 1503 голоса (примерно 24%).

Помимо того, лидером среди участников номинации «Сервис» сейчас является экоклуб «Оленья гора». Он набрал 941 голос (около 15%).

Среди участников, претендующих на звание «Бизнесмен года», продолжает одерживать победу основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин. На данный момент этот номинант насчитывает 552 голоса.

Также в номинации «Рекорд» лидером является Псковская региональная спортивная общественная организация «ПРО СПОРТ». За неё отдали свои голоса 1252 человека.

Объективный лидер установился уже и в номинации «Защита». Это инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков, набирающий на данный момент 1 259 голосов (примерно 20%).

В номинации «Поступок» также уже есть лидер – это великолукские школьники Артём Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов, которые спасли тонущего рыбака. Сейчас у них насчитывается 2 742 голоса (примерно 43%).

Среди участников, номинированных на звание лучшего таланта региона, лучшим по количеству голосов является хореографический ансамбль «Ветер перемен» из Тямши. Танцоры набрали уже 682 голоса (около 10%).

А в номинации «Призвание» лидируют педагоги Детского дома творчества из Пскова Галина Березина и Евгения Листкова. За них проголосовали 536 человек (примерно 8%).

Среди тех, кто номинирован за проявленную инициативу, вперёд вырывается благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку». Этот претендент на награду набрал 686 голосов (около 10%).

Лучшим событием для псковичей на данный момент является Курган Дружбы, прошедший в 2023 году. Мероприятие собрало 709 голосов (примерно 11%).

В номинации «Экомышление», партнёром которой выступает ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», сейчас набирает наибольшее число голосов (1 445, около 23%) экологическое движение «Чистый лес» из Струг Красных.

Среди тех, кто борется за звание лучшего паблика для народа, лидирует группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте». За ней проголосовало 582 человека (примерно 9% голосов).

А в номинации «Проект года» больше всего голосов сейчас продолжает набирать проект, с помощью которого удалось отремонтировать Дом фольклора в деревне Церковище. За него проголосовало 1504 человека (около 24%).

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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