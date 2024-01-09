Новогодние подарки разочаровали 17% псковичей

12:30, 09 января 2024, ПАИ

17% псковичей не понравились новогодние подарки. Больше всего раздражают дешевые конфеты и сувениры, признались жители Пскова в опросе SuperJob.

Однозначно доволен новогодними подарками каждый второй пскович (50%), скорее доволен каждый третий (33%). Подарки скорее не понравились 9%, однозначно не понравились еще 8%.

Судя по комментариям, женщины радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам. В списке неудачных подарков лидируют сувениры-символы года и дешевые конфеты.

44% горожан, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. По факту же 37% опрошенных оставят разочаровавшие подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 13% передарят их, 8% — выбросят, 3% — отдадут нуждающимся.