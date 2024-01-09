Президент назначил Сергея Ювченко зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда
Заместителем председателя Псковского гарнизонного военного суда назначен Сергей Ювченко. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства подписал соответствующий указ 4 января.
Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) решением Священного синода назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии.
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09 января 2024
Президент назначил Сергея Ювченко зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда