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Президент назначил Сергея Ювченко зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда

Заместителем председателя Псковского гарнизонного военного суда назначен Сергей Ювченко. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент назначил Сергея Ювченко зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда. Фото: группа Псковского гарнизонного военного суда в соцсети «ВКонтакте»

Глава государства подписал соответствующий указ 4 января.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) решением Священного синода назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии.

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