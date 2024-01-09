Поиски пропавшей 11-летней девочки продолжаются в Порховском районе

16:59, 09 января 2024, ПАИ

Спасатели областной службы спасения продолжают поиски пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки Маргариты Антиповой. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, 1 января она вышла на прогулку и пропала.

Приметы: рост 115 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Была одета в оранжевую с чёрным куртку-пуховик, чёрные джинсы, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли верхнюю одежду девочки.