Финляндия подтвердила, что граница с Россией не откроется
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января, пишет ТАСС.
«Судя по имеющейся у меня информации, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы остается на прежнем уровне. Она предполагает необходимость дальнейших действий (ограничений)», – пояснил Орпо.
Премьер отметил, что при принятии решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой – к примеру, положение россиян, проживающих в Финляндии. «Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом», – подчеркнул Орпо.
Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
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