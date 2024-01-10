Новогодним уловом астрофотографий поделился пскович

07:54, 10 января 2024, ПАИ

Новогодним уловом астрофотографий поделился пскович Пётр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Съёмка звездного неба проходила в морозную ночь в Черняковицах. Любителю астрофотографий удалось запечатлеть туманность «Паук», скопление М38 в созвездии Возничего, комету 62P (Цзыцзиньшань) в созвездии Льва.

«Погода порадовала на январских каникулах, из 8 выходных нового года 4 ночи были ясными или малооблачными, что является редкостью для нашей местности и в некотором роде везением для возможности астрофотосъемки», – отметил Пётр.