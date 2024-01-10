Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководитель Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов.

Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь». Фото ПАИ. На фото Андрей Анисимов

С какими результатами фонд завершил 2023 год и какие у него планы на 2024-й? Как, в частности, в регионе идёт программа по замене лифтов? Что эксперт думает о новинках в законодательстве и инициативах депутатов, связанных со сферой капремонта?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области
10 января 2024

Публикуем подробности подъёма со дна реки Великой затонувшей после дрифта иномарки
10 января 2024

Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии проходит в медиацентре ПАИ
10 января 2024

Экоклуб «Оленья гора» лидирует в номинации «Сервис» премии «Народное признание»
10 января 2024

Новый ресторан «Дача Академика К.» откроется в Пскове в январе
10 января 2024

Выставка горельефов о средневековом Пскове откроется 12 января
10 января 2024

Руководитель Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»
10 января 2024

Снимок снежной псковской церкви попал в топ-100 лучших фото России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...