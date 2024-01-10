Руководитель Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»

10:53, 10 января 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов.

С какими результатами фонд завершил 2023 год и какие у него планы на 2024-й? Как, в частности, в регионе идёт программа по замене лифтов? Что эксперт думает о новинках в законодательстве и инициативах депутатов, связанных со сферой капремонта?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.