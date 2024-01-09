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Экономика

Псковские предприниматели могут подать заявку на конкурс российских брендов «Знай наших»

Псковские предприниматели могут подать заявку на конкурс российских брендов «Знай наших», сообщили ПАИ в региональном комитете по экономическому развитию.

Конкурс подходит предпринимателям и компаниям по производству продовольственных или потребительских товаров, а также для тех, кто развивает продукты и услуги в сфере IT или креативных индустрий.

Заявку на конкурс можно подать до 15 января. Конкурс проводится по нескольким направлениям: продукты и питание; потребительские товары; информационные технологии; высокие технологии; креативные индустрии

Бренды-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них – Первый канал, Wildberries, X5 retail Group, OZON, Детский мир, VK Cloud, «Союзмультфильм» и другие.

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