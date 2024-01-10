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Общество

Подведены итоги работы Псковской областной инфекционной больницы в новогодние праздники

Подведены итоги работы Псковской областной инфекционной клинической больницы в новогодние праздники, с 30 декабря по 8 января. За медпомощью в приёмное отделение обратилось 283 человека, из них 100 пациентов – дети. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Подведены итоги работы Псковской областной инфекционной больницы в новогодние праздники. Фото: ПАИ

В праздничные дни в стационар больницы госпитализировали 83 взрослых и 47 детей. Самый большой прирост обращений среди взрослого населения был зафиксирован 30 декабря – 28 человек, среди детского 6 января – 23 человека.

За праздничную неделю работы филиала «Великолукский» в приёмное отделение обратились 175 человек. Из них 59 – дети. За указанный период госпитализировано в стационар больницы 63 пациента, из которых 22 ребёнка.

В амбулаторный центр больницы обращались граждане для проведения различного вида исследований: КТ, рентгенография, бактериологические и общие клинические анализы, а также ПЦР-диагностика. Всего было проведено более 30 исследований.

Количество обращений граждан в больницу в праздничные дни 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в медучреждении.

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