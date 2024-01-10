Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличится

22:43, 10 января 2024, ПАИ

Количество авиарейсов по самому востребованному маршруту в Псковской области Псков – Москва увеличится, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

С 31 марта по 26 октября добраться до столицы или прилететь в Псков можно будет ежедневно утром и вечером.

Утром:

вылет из Москвы в 8:05, посадка в Пскове в 9:30;

вылет из Пскова в 10:30, посадка в Москве в 12:00.

Вечером: