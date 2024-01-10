Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличится
Количество авиарейсов по самому востребованному маршруту в Псковской области Псков – Москва увеличится, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.
С 31 марта по 26 октября добраться до столицы или прилететь в Псков можно будет ежедневно утром и вечером.
Утром:
- вылет из Москвы в 8:05, посадка в Пскове в 9:30;
- вылет из Пскова в 10:30, посадка в Москве в 12:00.
Вечером:
- вылет из Москвы в 19:00, посадка в Пскове в 20:25;
- вылет из Пскова в 21:15, посадка в Москве 22:40.
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