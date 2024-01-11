Два пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток

09:02, 11 января 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, 10 января в 13:25 в Пыталове на улице Партизанской сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один пожар произошёл 11 января в 00:30 в Опочке на улице Аллейной, где сгорел автомобиль Audi 100. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки в подкапотном пространстве автомобиля.

Ранее сообщалось, что Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов по оперативному тушению пожаров. Кроме того, ущерб от пожаров в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился более чем в четыре раза.