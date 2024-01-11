Ресторан «Гельдт» и парная откроются в отреставрированном здании бани на берегу Псковы

10:28, 11 января 2024, ПАИ

Ресторан домашней кухни «Гельдт» откроется в отреставрированном здании Гельдтовой бани на берегу Псковы, сообщается на сайте проекта.

О точной дате открытия пока неизвестно. Сейчас продолжается набор команды. В частности, владельцы общепита, известные псковичам и туристам по рестобару «Моя история» и ресторану «Покровский», ищут повара, пекаря-кондитера, бармена, хостес, официантов и уборщицу.

Будущим посетителям обещают, что «атмосфера старины в «Гельдте» будет сочетаться с современным сервисом». Для создания атмосферы дизайнеры использовали в интерьерах спокойные, приглушенные тона, элементы стиля лофт - нарочито «неряшливо» обработанные штукатуркой кирпичные стены, толстые деревянные балки под потолком, много железного декора. Дополнительным украшением общего зала станет камин.

Кроме того, в историческом здании 1873 года откроется и парная. Отмечается, что попасть в обновлённую баню можно будет уже в январе.

Карл Иванович Гельдт, по имени которого названа баня, поселился в Пскове ещё в 1860 году и занимался здесь продажей леса, строительством доходных домов. Брал подряды на строительство и ремонт общественных зданий города, имел мельницы на Пскове. По стоимости принадлежавшего имущества он занимал первое место среди избирателей города.

В 1872 году псковский купеческий сын Гельдт обратился в псковскую городскую управу с просьбой разрешить построить в Пскове на принадлежащем ему месте «на берегу Псковы у Казанской улицы каменное одноэтажное здание с тремя флигелями для торговой бани, а также деревянный на каменном этаже флигель для служителей бани». Баню в итоге построили в 1873 году.

С 2013 года Гельдтова баня перестала выполнять свои функции и была закрыта. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник – ООО «Сити Сервис». Здание продали за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи, покупатель не должен был производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан был сохранить историческую функцию объекта культурного наследия регионального значения на 49 лет.

Планировалось, что реконструкция здания завершится ещё весной 2020 года, затем этот срок перенесли на конец 2021 года. Собственнику пришлось разрабатывать и согласовывать новый проект реставрации и приспособления памятника для современного использования, потребовалась и повторная госэкспертиза. В итоге к активным работам на объекте удалось приступить только в 2022 году.