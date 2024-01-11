Открытку с отпечатком ножки новорождённого будут дарить роженицам в Пскове

12:38, 11 января 2024, ПАИ

Памятные открытки о первых моментах жизни ребёнка будут дарить роженицам в Псковском перинатальном центре, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Молодые мамы смогут запечатлеть первые моменты жизни малыша – сделать отпечаток ножки новорождённого. Чтобы получить памятную открытку, нужно иметь при себе добровольное согласие, которое необходимо заранее распечатать и заполнить.

Ранее сообщалось, что в Псковском перинатальном центре родилось более 2900 детей за год.