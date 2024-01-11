Открытку с отпечатком ножки новорождённого будут дарить роженицам в Пскове
Памятные открытки о первых моментах жизни ребёнка будут дарить роженицам в Псковском перинатальном центре, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Молодые мамы смогут запечатлеть первые моменты жизни малыша – сделать отпечаток ножки новорождённого. Чтобы получить памятную открытку, нужно иметь при себе добровольное согласие, которое необходимо заранее распечатать и заполнить.
Ранее сообщалось, что в Псковском перинатальном центре родилось более 2900 детей за год.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 января 2024
Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
11 января 2024
Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей