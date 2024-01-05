Более 2900 детей родилось в Псковском перинатальном центре за год

17:12, 05 января 2024, ПАИ

Более 2 900 детей появилось на свет в Псковском перинатальном центре в 2023 году. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Больше всего родилось мальчиков – 1 550, девочек – 1 440. Среди новорождённых – 30 двойняшек.

«Мы старались сделать период беременности максимально комфортным и беззаботным для будущих мамочек. Вместе с вами мы переживали волнующие моменты и радовались каждому новорождённому», – отметили в Псковском перинатальном центре.