Более 2900 детей родилось в Псковском перинатальном центре за год
Более 2 900 детей появилось на свет в Псковском перинатальном центре в 2023 году. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Больше всего родилось мальчиков – 1 550, девочек – 1 440. Среди новорождённых – 30 двойняшек.
«Мы старались сделать период беременности максимально комфортным и беззаботным для будущих мамочек. Вместе с вами мы переживали волнующие моменты и радовались каждому новорождённому», – отметили в Псковском перинатальном центре.
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