Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района

13:01, 11 января 2024, ПАИ

Сотрудники избирательной комиссии Псковской области исполнили новогоднюю мечту 16-летней Виктории из Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Виктория мечтала получить на Новый год мольберт для рисования и художественные краски.

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» сотрудники регионального избиркома исполнили мечту девушки и передали печерянке художественные принадлежности.