Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
Сотрудники избирательной комиссии Псковской области исполнили новогоднюю мечту 16-летней Виктории из Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Виктория мечтала получить на Новый год мольберт для рисования и художественные краски.
В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» сотрудники регионального избиркома исполнили мечту девушки и передали печерянке художественные принадлежности.
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11 января 2024
Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
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