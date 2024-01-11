Заслуженная артистка России раскрыла секрет хорошего романса

14:52, 11 января 2024, ПАИ

«Прежде чем пропеть романс – проговори его». Таким советом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделилась заслуженная артистка России Наталья Александрова.

«Мне мой учитель Олег Левицкий всегда говорил: прежде чем пропеть романс – проговори его. <...> Высший пилотаж, когда фраза построена так, что человек понимает, о чем ты поёшь», – отметила Наталья Александрова.

Гостья студии подчеркнула, что для неё очень важно, чтобы зрители понимали, о чём её выступления.

«Вот, например, мы сейчас говорим и вы мне не просто так вопросы задаёте. Мне интересно, о чём вы меня спросите, а вам – что отвечу я. Так и романс, это диалог зрителя с артистом. Я говорю: «Дорогие, я вот так чувствую. А вы как?» А мне отвечают: «Я уже это пережил, мне вообще параллельно». А кто-то говорит: «Я плакал», – подчеркнула Наталья Александрова.