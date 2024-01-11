Жители Калининградской области встали на защиту уволенного кота

15:36, 11 января 2024, ПАИ

Роспотребнадзор потребовал от владельцев магазина в Зеленоградске Калининградской области избавиться от кота Сергея, который много лет живёт в магазине и успел стать местной достопримечательностью, пишут местные СМИ.

Сотрудники магазина ситуацией возмущены, но сдаваться не собираются. Сейчас идёт сбор подписей в защиту кота Сергея. На данный момент уже собрано более 500 подписей. При этом сам кот, который за годы проживания в магазине успел стать местной достопримечательностью, поселился у одного из рабочих магазина.

Сама ситуация началась после жалобы в Роспотребнадзор одного из клиентов магазина. Ему не понравилось, что кот находится возле продуктов питания и нарушает гигиенические и санитарные нормы, но владельцы магазина считают, что жалобу написали конкуренты, которым не нравится, что кот привлекает слишком много внимания туристов. В итоге Роспотребнадзор вынес постановление, которым предписал «избавиться от кота».