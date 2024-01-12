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Культура

Telegram-бот «Слова Курбатова» запустила Псковская областная библиотека

Telegram-бот «Слова Курбатова» запустила Псковская областная библиотека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

QR-код. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Любой желающий может перейти в бот (@slovakurbatova в Telegram) и прочитать цитаты из книг Валентина Курбатова. Тексты распределены по шести темам: «Пушкин», «Творчество», «Человек», «Время», «Вера», «Родина». Всего для пользователей подготовлено около 700 цитат.

«Реализация бота стала возможна благодаря общественному проекту областной библиотеки «Цитаты из Курбатова», в рамках которого уже два года волонтёры в кабинете Курбатова и удаленно читали книги Валентина Курбатова, выявляли наиболее ёмкие и значимые высказывания. В 2022-2023 годах в рамках проекта было прочитано 12 книг, собрано около 700 цитат. Эти тексты и стали основой бота «Слова Курбатова», – рассказала руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова.

Читатели могут прочитать с помощью бота цитаты из следующих книг (публикуется в порядке прочтения волонтёрами проекта): «Домовой», «Подорожник», «А. А. Агин», «Юрий Селиверстов: портрет на фоне времени», «Евгений Широков: портрет на фоне портрета», «Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи», «Батюшки мои («Вниду в дом Твой»)», «Перед вечером, или Жизнь на полях», «Миг и вечность: Размышления о творчестве Виктора Астафьева», «Каждый день сначала» (переписка Валентина Распутина и Валентина Курбатова), «Турция. Записки русского путешественника», «Пушкин на каждый день».

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