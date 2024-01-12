В ОМС включили консультации с психологами для женщин во время беременности и после родов
В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России с 2024 года будут входить консультации с медицинскими психологами, которыми смогут воспользоваться женщины во время беременности, родов и в послеродовой период, пишут «Ведомости».
Также консультацией психолога смогут воспользоваться ветераны боевых действий и пациенты, которые состоят на диспансерном учете.
«Ведомости» отмечают, что, по данным ВОЗ, от 10% до 20% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Перинатальный психолог Елена Медведева отметила, что у женщин также может быть пренатальная депрессия. Кроме того, во время беременности женщины могут сталкиваться с тревожными расстройствами, психозами, выгоранием.
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