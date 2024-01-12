Четырёх граждан стран Южной Азии выдворят из России за незаконное пребывание в Псковской области

14:02, 12 января 2024, ПАИ

Четырёх граждан стран Южной Азии принудительно выдворят из России за незаконное пребывание в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Стругокрасненский районный суд установил, что два гражданина Индии и два гражданина Пакистана находились на территории России незаконно. У двоих из них истёк срок действия туристических виз, а другие двое находились на территории страны без каких-либо разрешающих документов.

На судебном заседании иностранцы свою вину признали полностью.

Суд признал их виновными в совершении правонарушений по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Каждому назначили наказание в виде штрафа в 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.