Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдёт в ПсковГУ

17:25, 12 января 2024, ПАИ

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдёт в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Уже опубликовано расписание мероприятий регионального этапа олимпиады по различным дисциплинам. С 10 января по 29 февраля испытания пройдут на площадке Псковского государственного университета.

Ранее заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проходил на базе Псковского государственного университета с 26 марта по 1 апреля 2023 года. В ней участвовало около 300 обучающихся — победителей и призеров отборочных региональных этапов из 75 регионов Российской Федерации и образовательного центра «Сириус». Школьники выполнили задания трех туров — двух письменных и одного устного. Для участников олимпиады была подготовлена интересная досуговая, интерактивная программа и экскурсии.