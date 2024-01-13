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Культура

Выставка полотен псковского Рембрандта открылась в библиотеке на Конной в Пскове

Выставка полотен псковского художника Анатолия Жбанова открылась в центральной библиотеке Пскова на улице Конной. Об этом ПАИ сообщили сотрудники библиотеки.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Художник Сергей Каримов отметил, что картины Анатолия Жбанова всегда производят на зрителя сильнейшее эмоциональное впечатление. Он рассказал, как на персональной выставке Анатолия Жбанова в Псковском музее невольно пригнулся, проходя мимо одной из его картин, чтобы не отражаться в приклеенных к холсту осколках зеркала. А когда обнаружил, что одна из смотрительниц это заметила, начал оправдываться, на что та ему сказала: «Ничего-ничего, вы не первый, кто так делает».

Анатолий Жбанов объяснил, в чём заключается секрет его искусства. Он считает, что не бывает искусства без философии и что художник должен быть прежде всего думающим человеком. А также сказал, что художник обязан «работать, очень много работать».

Напомним, что член Союза художников России, участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» и региональной общественной организации «Товарищество «Свободная культура» в Санкт-Петербурге Анатолий Жбанов родился 1 января 1944 года в Смоленске. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова и в том же году приехал в Псков. Работы художника находятся в Псковском музее-заповеднике, в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Сейчас Анатолий Жбанов живёт и работает в деревне Лопатово Псковского района.

Юбилейная выставка его произведений в библиотеке на Конной продлится до 5 февраля.

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