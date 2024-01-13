Выставка полотен псковского Рембрандта открылась в библиотеке на Конной в Пскове

14:17, 13 января 2024, ПАИ

Выставка полотен псковского художника Анатолия Жбанова открылась в центральной библиотеке Пскова на улице Конной. Об этом ПАИ сообщили сотрудники библиотеки.

Художник Сергей Каримов отметил, что картины Анатолия Жбанова всегда производят на зрителя сильнейшее эмоциональное впечатление. Он рассказал, как на персональной выставке Анатолия Жбанова в Псковском музее невольно пригнулся, проходя мимо одной из его картин, чтобы не отражаться в приклеенных к холсту осколках зеркала. А когда обнаружил, что одна из смотрительниц это заметила, начал оправдываться, на что та ему сказала: «Ничего-ничего, вы не первый, кто так делает».

Анатолий Жбанов объяснил, в чём заключается секрет его искусства. Он считает, что не бывает искусства без философии и что художник должен быть прежде всего думающим человеком. А также сказал, что художник обязан «работать, очень много работать».

Напомним, что член Союза художников России, участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» и региональной общественной организации «Товарищество «Свободная культура» в Санкт-Петербурге Анатолий Жбанов родился 1 января 1944 года в Смоленске. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова и в том же году приехал в Псков. Работы художника находятся в Псковском музее-заповеднике, в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Сейчас Анатолий Жбанов живёт и работает в деревне Лопатово Псковского района.

Юбилейная выставка его произведений в библиотеке на Конной продлится до 5 февраля.