Новобранцы из Псковской области стали солдатами Преображенского полка

23:59, 13 января 2024, ПАИ

Первая в 2024 году присяга 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошла в Музее Победы в Москве сегодня, 13 января. Более 150 новобранцев из различных регионов Западного военного округа, в том числе из Псковской области, стали солдатами легендарного полка. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие состоялось в Зале Славы музея. Торжественная церемония приведения к присяге уже более 20 лет проводится в Музее Победы, отметили организаторы.

Зал Славы посвящён мужеству и беспримерному героизму советских воинов, партизан, подпольщиков и участников движения Сопротивления в войне с германскими агрессорами и японскими милитаристами. Имена более 11 800 героев Советского Союза и героев России, награждённых этими почётными званиями за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, увековечены на 72 мраморных пилонах Зала Славы.

После выноса знамени полка и государственного флага РФ началась церемония принятия военной присяги. Новобранцы, выходя из строя, по очереди зачитывали клятву в верности Отечеству. Завершилось мероприятие показательными выступлениями почётного караула.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента РФ, председателя Правительства РФ как на территории страны, так и за рубежом, военных парадов и других событий государственного значения.

Отметим, Музей Победы – главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр. Сегодня музей является одним из ведущих институтов противодействия попыткам фальсификации истории, а также центром патриотического воспитания новых поколений.

Напомним, инструкторы центра «Воин» проводят в региональном штабе Путина в Пскове занятия по тактической медицине. Участникам рассказали о правилах наложения жгута при кровотечениях. Кроме того, инструкторы показывают на манекене, как правильно выполнить реанимацию, остановить кровотечение, а также говорят о том, какие правила необходимо соблюдать при транспортировке пострадавших.