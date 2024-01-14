Пожар в жилом доме произошёл в Усвятском районе

15:28, 14 января 2024, ПАИ

Частный жилой дом загорелся утром 14 января в Усвятском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Стеревнево поступило в 05:26. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и четыре человека.

Днём ранее жилой дом сгорел в деревне Морозово Пустошкинского района. Женщина с ребёнком, проживающие в доме, успели выбежать из горящего здания. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

Кроме того, пьющий мужчина едва не устроил пожар в многоквартирном доме в Острове.