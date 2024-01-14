До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящим днём

12:44, 14 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 января, сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

В понедельник в регионе пройдёт небольшой снег, местами умеренный. Температура по области ночью от -8 до -13 градусов, днём – от -1 до -6. По прогнозам синоптиков, будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В связи с изменением температуры на дорогах местами возможна гололедица. В Госавтоинспекции напоминают псковичам о необходимости быть предельно осторожными и внимательными. «Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель должен заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам», – подчеркнули в ведомстве.