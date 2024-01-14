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Общество

Противоаварийные работы провели в Троицкой церкви Порховского района

Аварийные конструкции Троицкой церкви 1913 года разобрали в деревне Мелётово Порховского района, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Противоаварийные работы провели в Троицкой церкви Порховского района. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Разрешение на проведение противоаварийных работ выдал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Троицкая церковь – одна из последних построенных перед революцией. Возведена рядом с храмом Успения Богородицы XV века на народные деньги. Церковь закрыли в 1930 году, однако приход возобновил свою работу во время Великой Отечественной войны. Окончательно храм закрыли в 1964 году. В 2000-х годах церковь в тяжёлом аварийном состоянии передали Псковской епархии. В настоящее время памятник архитектуры регионального значения находится в собственности Никандровой пустыни и вошёл в зону ответственности АНО «Возрождение».

Троицкая церковь построена из кирпича в псевдорусском стиле с элементами модерна.

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