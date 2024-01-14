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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук

Автомобили Lada X-Ray и Skoda Octavia столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Отмечается, что Skoda Octavia принадлежит сотрудникам ГИБДД.

Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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