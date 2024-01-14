Неизвестные испортили граффити-портрет Виктора Цоя в центре Петербурга

22:30, 14 января 2024, ПАИ

Во дворе на улице Восстания в центре Санкт-Петербурга вандалы испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя, сообщает ТАСС.

В нижней части чёрно-белого портрета появилась крупная жёлтая надпись.

Отмечается, граффити нарисовала команда HoodGraff в 2014 году. В 2019 году изображение также испортили вандалы, поэтому художникам пришлось его обновить.

Напомним, в Великих Луках неизвестные испортили детскую площадку и новогоднюю инсталляцию, а также украли две скамейки из парка в районе Краснофлотской набережной.

Кроме того, ранее глава Пскова Борис Елкин рассказал, как бороться с вандализмом на улицах и во дворах города. По его словам, самый главный сдерживающий фактор – это неизбежность наказания.