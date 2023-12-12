Как бороться с вандализмом на улицах и во дворах Пскова, рассказал Борис Елкин

16:49, 12 декабря 2023, ПАИ

Как бороться с вандализмом на улицах и во дворах Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Любого человека можно перевоспитать даже в достаточно взрослом возрасте и в какие-то рамки его поставить. Наверное, неизбежность наказания – самый важный сдерживающий фактор. Мы поставили для себя правило, что на каждых новых территориях мы ставим камеры, теперь это будет повсеместно. Это нужно для безопасности горожан, сохранности имущества и городских объектов от вандалов», – подчеркнул он.

В частности, жильцам многоквартирных домов глава Пскова порекомендовал на общем собрании принять решение об установке камер.

«Это позволит сделать их же жизнь безопаснее, а органам правопорядка быстрее расследовать те или иные административные и уголовные дела. Для общественного порядка это будет намного лучше, и поэтому всех призываю, если есть такая возможность, поставить камеры на дома. Даже в рамках ТОС это можно реализовывать», – пояснил Борис Елкин.