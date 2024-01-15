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Общество

Правила строительства дорог в заповедниках могут пересмотреть в России

Строить новые дороги в российских заповедниках только в виде эстакад или туннелей предложил Экспертный совет по заповедному делу, пишут «Известия».

Эксперты предложили пересмотреть правила строительства дорог в заповедниках. Фото: ПАИ

Как считают специалисты, в приоритете на подобных территориях должны быть ремонт и реконструкция, а не строительство новых дорог. По мнению экспертного сообщества, строительство оказывает серьёзное негативное влияние на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, в связи с чем и необходимо внести изменения.

«Сейчас действительно наступило время, когда необходимо провести ревизию состояния транспортной инфраструктуры на ООПТ и обновить рекомендации, позволяющие минимизировать ущерб для заповедников и нацпарков, считает главный научный сотрудник Института географии РАН, почетный работник охраны природы России Аркадий Тишков.

Он подчеркнул, что расширение транспортной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях чревато фрагментацией природных комплексов, постоянным фактором беспокойства для животных и их гибелью. Также он отметил проблему с эрозией почв, накоплением отходов, ландшафтными пожарами и распространением чужеродных видов растений вдоль трасс.

По данным комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, общая площадь природно-заповедного фонда региона составляет порядка 400 тыс. га. На территории области находятся три особо охраняемые природные территории федерального значения (162,7 тыс. га): государственный природный зоологический заказник «Ремдовский», государственный природный заповедник «Полистовский» и национальный парк «Себежский». Как пишет «Псковстат», ещё 237,2 тыс. га занимают 35 особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

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