В России вырос спрос на новостройки
Интерес к покупке жилья на первичном рынке в России вырос на 59% относительно прошлого года. По словам директора по продажам риелторской компании «Этажи» Сергея Зайцева, это связано с ухудшением условий льготной ипотеки.
Он пояснил, что ухудшение кредитования зачастую связано с реализацией отложенного спроса. Сейчас по сравнению с началом прошлого года интерес к покупке жилья на первичном рынке в Москве выше на 77 %, в Санкт-Петербурге – на 54 %, а в целом по России – на 59%, отметил Сергей Зайцев в интервью изданию РИА Недвижимость.
Он также обратил внимание, что если сравнивать спрос на новостройки с реальными сделками, то окажется, что, по сравнению с аналогичным периодом января прошлого года, он выше только на 12,5% в Москве, на 16% в Санкт-Петербурге и на 31,3% в целом по России.
Напомним, с 23 декабря вступили в силу новые условия льготной ипотеки: рост первоначального взноса с 20 до 30 % на ипотеку в новостройках по ставке 8 %. Максимальный же размер льготного ипотечного кредита для всех регионов России установили на уровне 6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Кроме того, среди россиян вырос спрос на комбинированную ипотеку.
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