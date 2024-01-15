В России вырос спрос на новостройки

08:55, 15 января 2024, ПАИ

Интерес к покупке жилья на первичном рынке в России вырос на 59% относительно прошлого года. По словам директора по продажам риелторской компании «Этажи» Сергея Зайцева, это связано с ухудшением условий льготной ипотеки.

Он пояснил, что ухудшение кредитования зачастую связано с реализацией отложенного спроса. Сейчас по сравнению с началом прошлого года интерес к покупке жилья на первичном рынке в Москве выше на 77 %, в Санкт-Петербурге – на 54 %, а в целом по России – на 59%, отметил Сергей Зайцев в интервью изданию РИА Недвижимость.

Он также обратил внимание, что если сравнивать спрос на новостройки с реальными сделками, то окажется, что, по сравнению с аналогичным периодом января прошлого года, он выше только на 12,5% в Москве, на 16% в Санкт-Петербурге и на 31,3% в целом по России.

Напомним, с 23 декабря вступили в силу новые условия льготной ипотеки: рост первоначального взноса с 20 до 30 % на ипотеку в новостройках по ставке 8 %. Максимальный же размер льготного ипотечного кредита для всех регионов России установили на уровне 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Кроме того, среди россиян вырос спрос на комбинированную ипотеку.