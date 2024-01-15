Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В России вырос спрос на новостройки

Интерес к покупке жилья на первичном рынке в России вырос на 59% относительно прошлого года. По словам директора по продажам риелторской компании «Этажи» Сергея Зайцева, это связано с ухудшением условий льготной ипотеки.

В начале января интерес к покупке новостроек в РФ вырос на 59%. Фото: ПАИ

Он пояснил, что ухудшение кредитования зачастую связано с реализацией отложенного спроса. Сейчас по сравнению с началом прошлого года интерес к покупке жилья на первичном рынке в Москве выше на 77 %, в Санкт-Петербурге – на 54 %, а в целом по России – на 59%, отметил Сергей Зайцев в интервью изданию РИА Недвижимость.

Он также обратил внимание, что если сравнивать спрос на новостройки с реальными сделками, то окажется, что, по сравнению с аналогичным периодом января прошлого года, он выше только на 12,5% в Москве, на 16% в Санкт-Петербурге и на 31,3% в целом по России.

Напомним, с 23 декабря вступили в силу новые условия льготной ипотеки: рост первоначального взноса с 20 до 30 % на ипотеку в новостройках по ставке 8 %. Максимальный же размер льготного ипотечного кредита для всех регионов России установили на уровне 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Кроме того, среди россиян вырос спрос на комбинированную ипотеку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Елена Тимашова о форуме «Малая Родина – сила России»: Уникальная площадка для обмена опытом и практиками
15 января 2024

Михаил Ведерников назвал главную стратегическую цель Псковской области
15 января 2024

Самый лучший результат по выполнению нацпроектов достигнут в Псковской области в 2023 году
15 января 2024

Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский»
15 января 2024

Интервью губернатора Михаила Ведерникова выйдет на «Первом Псковском» в 10 часов
15 января 2024

В России вырос спрос на новостройки
13 января 2024

Публикуем большое видеоинтервью с высланным из Латвии пенсионером Борисом Катковым
13 января 2024

Борис Катков назвал политическим решение о своём выдворении из Латвии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...