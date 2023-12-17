Новые условия льготной ипотеки начнут действовать с 23 декабря

11:46, 17 декабря 2023, ПАИ

Рост первоначального взноса с 20 до 30% на ипотеку в новостройках по ставке в 8% будет действителен с 23 декабря, следует из постановления правительства РФ, опубликованном на сайте правовой информации.

Максимальный размер кредита по такой программе будет ограничен шестью миллионами.

Среди корректировок также - увеличение до 9 млн размера кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.