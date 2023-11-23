Спрос на комбинированную ипотеку вырос в России

11:29, 23 ноября 2023, ПАИ

Спрос на комбинированную ипотеку вырос в России на четверть, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные банков.

Комбинированная ипотека – продукт, который включает условия нескольких программ на разные суммы займа. Она предполагает выплату части средств по льготной ставке, а оставшуюся – по рыночной.

В настоящее время государство софинансирует льготную ипотеку на жильё стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в других регионах России. В связи с ростом цен на жильё не все заёмщики укладываются в субсидируемые лимиты, поэтому они стали активнее пользоваться комбинированной ипотекой.